Песков: Говорить об агитации перед голосованием по поправкам в Конституцию преждевременно

Дискуссия по дате общероссийского голосования по поправкам в Основной закон продолжается, заявили в Кремле. Напомним, что сегодня президент встречается с рабочей группой по подготовке предложений по внесению поправок в Конституцию.

Об инициативе лидера ЛДПР Владимира Жириновского провести голосование 27 апреля знают в Кремле. "Ознакомились", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На вопрос, были ли приняты какие-то решения на этот счет, он ответил: "Нет, итога нет. Дискуссия продолжается".

Вопрос о возможности агитации перед голосованием в Кремле считают преждевременным. Как раз по голосованию должна пойти речь в выступлении на встрече рабочей группы с президентом секретаря Общественной палаты Лидии Михеевой, а потом будет обмен мнениями, анонсировал Песков. Представитель Кремля предложил дождаться мероприятия, и, возможно, продолжения дискуссии на этот счет.

Ожидаются выступления президента и сопредседателей группы: главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса и директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талии Хабриевой.