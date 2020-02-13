Более 50 услуг и сервисов запустили и улучшили по просьбам москвичей

На портале "Активный гражданин" завершился опрос, посвященный введению новых услуг для жителей столицы. По итогам голосования появилось более 50 новых услуг, из которых 43 доступны на официальном сайте мэра Москвы.

Согласно опросу, москвичи высказались за появление сервисов по оформлению полиса ОМС, получению результатов медицинских анализов на электронную почту и пополнению карты "Тройки" онлайн.

"Никто лучше самих пользователей не скажет, чего еще не хватает в том или ином сервисе. Поэтому обратная связь для нас крайне важна", - приводит слова председателя столичного комитета государственных услуг Елены Шинкарук портал мэра Москвы.

Также москвичи выступили за улучшение сервисов записи детей в детский сад, кружок или секцию, прикрепления к поликлинике и оплаты штрафов. На портале опросов напомнили, что москвичи смогут и без голосования направить свои предложения по улучшению действующей или запуску новой услуги, для этого нужно направить письмо в комитет госуслуг столицы с пометкой "Идея новой госуслуги". Предложения рассматриваются в кратчайшие сроки.

Как отмечают в комитете госуслуг столицы, количество доступных услуг в электронном виде ежегодно растет. Только за 2019 год появилось более 20 новых онлайн-услуг, причем часть из них - по предложениям жителей столицы. Среди них доступ к электронным медицинским картам. Так, за первые две недели работы этой услуги ей воспользовались более 100 тыс. человек.