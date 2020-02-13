К выходным в столичный регион вернется мороз

Температура нынешней зимы пусть и не часто бьет рекорды, но уверенно держится выше нормы на 5-6 градусов. Пятница не станет исключением, а вот к воскресенью воздух может остыть до -7. Об этом "РГ" рассказали в Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, в пятницу ночью ожидается слабый минус, днем около +2 градусов, временами возможен небольшой снег. В ночь на субботу подморозит до -3, по области до -5, днем 0…+1. Такая погода, скорее, соответствует последней декаде марта.

В воскресенье давление будет высоким, поэтому временами может проглядывать солнце, из-за ясной ночной погоды морозы окрепнут до -7 градусов, днем, впрочем, снова потеплеет до плюсовой температуры.