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13.02.2020 11:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Московские заводы позвали на бесплатные экскурсии

Текст: Ирина Огилько

С 20 по 22 февраля в столице пройдет новый этап городского проекта "Открой#Моспром"-2020. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Как рассказали в пресс-службе, это будет пятый этап проекта "Открой#Моспром". В течение трех дней жители Москвы смогут бесплатно посетить 29 промышленных площадок столицы. "Из них 23 - предприятия и шесть музеев, кроме экскурсий на производство, горожан ждут интерактивные мастер-классы и интеллектуальные игры, посвященные московской промышленной отрасли", - отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Как отметил Ефимов, свои двери впервые откроют шесть новых московских предприятий: инновационный завод по переработке пластика, стратегическое предприятие оборонно-промышленного комплекса, Агрохолдинг, производитель электрооборудования. Среди новых музеев будет профильный музей на предприятии авиакосмической отрасли, посвященный истории Тушинского машиностроительного завода. Также к посещению открыты кондитерские фабрики, фабрики мороженого и другие.

"Сегодня мы ведем переговоры еще с 50 заводами о возможности посетить их нашим экскурсантам. Для студентов прорабатываем вопросы прохождения практики и трудоустройства на предприятия. Но не оставляем в стороне и образовательно-развлекательный аспект. В этот раз мы проведем интеллектуальную игру в популярном формате "квиз", в которой смогут принять участие более 150 человек", - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Командная игра "Квиз". Промышленный мегаполис" пройдет 22 февраля, где любители интеллектуального досуга смогут не только весело провести время, но и узнать интересные факты о московской промышленности. На игру можно записаться как группой от 6 до 8 человек, так и небольшой компанией от 1 до 5 человек. Пройдет она в Технополисе.

Стоит отметить, что москвичи проявляют высокую активность, чтобы попасть на экскурсии. Поэтому не стоит откладывать регистрацию на мероприятия до последнего момента.

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