Полицейские обнаружили в Москве магазины, где продавали снюс

Сотрудники полиции в ходе рейдов обнаружили в Москве и области магазины и склад, где продавалась запрещенная никотиновая смесь - снюс.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в Московском регионе стражи порядка провели одновременно несколько профилактических мероприятий, целью которых было пресечение незаконного хранения и торговли запрещенных никотиновых смесей.

Про словам представителя МВД, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Юго-Западному административному округу в торговой точке на улице Теплый Стан обнаружили около трех килограммов никотиносодержащих смесей. Кроме того, на улице Большая Дорогомиловская оперативники проверили магазин, в подсобном помещении которого хранилось более тысячи двухсот упаковок снюсов, готовых к продаже.

В Солнечногорском районе Подмосковья в складском комплексе полицейские обнаружили бокс, который арендовал индивидуальный предприниматель. "В нем находились 1 364 коробки, в каждой из которых было по 250 банок с готовой к реализации никотиновой смесью и 27 пластиковых контейнеров с данным веществом. Общее количество находящегося на хранении снюса составило около 327 тысяч разовых доз", - сказала Волк.

Вся никотиносодержащая продукция изъята полицейскими и направлена на экспертизу.

По данным фактам представители Роспотребнадзора вынесли определения о возбуждении дел об административном правонарушении.