Новости

Воронежский детсад заплатит 600 тысяч обваренному компотом ребенку 10:29
В Волгограде гражданина Ирака осудили за смертельное ДТП 10:28
В Самаре стоматолога уволили за отказ лечить ВИЧ-инфицированных 10:28
Подрядчик восстановит обвалившийся фасад дома для репатриантов в Керчи 10:23
Жительница Югры отдала два миллиона рублей за избавление от "проклятия" 10:19
Названа предварительная причина ДТП под Псковом, где погибли 8 человек 10:19
Синоптики предупредили о сильнейшем снегопаде в горах Сочи 10:14
В Перми застройщику выставили счет за потребление тепла в будущем 10:10
На уральском заводе трое рабочих получили обширные ожоги 10:09
В Москве выпадет до двух сантиметров снега 10:07
Сотрудник спецсвязи в Брянске осужден пожизненно за убийство коллег 10:06
Пинками и молотком: как в ГДР собирали легендарный Trabant 10:01
В Китае зафиксировали рост смертности от коронавируса 09:51
К началу навигации отремонтируют причалы Северного Речного вокзала 09:19
Москвичи начали закрывать автономера деньгами 09:15
В Приморье задержали украинца, грозившего устроить вооруженное нападение 09:13
Власти Японии эвакуируют пожилых людей с круизного лайнера Diamond Princess 09:09
Вирусологи выяснили, как защитить организм от всех инфекций сразу 09:06
Обновленный Volkswagen Tiguan впервые показался без камуфляжа 09:01
Пастрняк сделал хет-трик и обошел Овечкина в списке лучших снайперов сезона 08:55
Посол РФ в Израиле рассказал о проблемах россиян при въезде в страну 08:48
Скончался легендарный разведчик Алексей Ботян 08:41
У россиян на Diamond Princess коронавирус не выявлен 08:40
Эндокринолог назвала сладости, которые точно не навредят при диабете 08:30
Nissan требует с Карлоса Гона 90 млн долларов 08:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
13.02.2020 10:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве выпадет до двух сантиметров снега

Текст: Ирина Огилько

Столичный регион находится под влиянием циклона, который принесет новую порцию осадков. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и Московской области.

Фото: iStock
В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в марте

По данным метеорологов, выпадет до 1-2 см снега, небо будет затянуто облаками.

- На дорогах ожидается гололедица, температура воздух днем не выше +1, ночью до -1 градуса, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова. - Из-за пониженного давления будет ощущаться в воздухе нехватка кислорода, что может способствовать ухудшению самочувствия людей страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Посол РФ в Израиле рассказал о проблемах россиян при въезде в страну
В Китае зафиксировали рост смертности от коронавируса
Россия не поддержала резолюцию Совбеза ООН по Ливии
В России предложили запретить шуметь днем
В Сирии военные США убили подростка из-за конфликта с местными жителями
Родина
Родина
Как диванная дипломатия XIX века помогла освободить 300 русских пленных
Образование
Образование
Готовы ли российские вузы к переменам