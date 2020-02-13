В Москве выпадет до двух сантиметров снега

Столичный регион находится под влиянием циклона, который принесет новую порцию осадков. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и Московской области.

По данным метеорологов, выпадет до 1-2 см снега, небо будет затянуто облаками.

- На дорогах ожидается гололедица, температура воздух днем не выше +1, ночью до -1 градуса, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова. - Из-за пониженного давления будет ощущаться в воздухе нехватка кислорода, что может способствовать ухудшению самочувствия людей страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания.