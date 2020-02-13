Родственники отказались от четверых детей из аварийного дома в Чите

Родные четырех детей, которые жили с отцом в заброшенном здании Чите, отказались взять их к себе из-за нехватки денег, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в РФ Анну Кузнецову.

"Продолжают рассматриваться варианты жизнеустройства детей. Близкие родственники отказались принять их в свои семьи, мотивируя отказ ограниченными финансовыми возможностями", - сказала омбудсмен.

Напомним, в конце января в Чите обнаружили 37-летнего отца с трехлетней дочерью и сыновьями шести, десяти и 11 лет. Помещение, в котором все они находились, было в аварийном состоянии. Дети обогревались открытым огнем, не имели средств гигиены и продуктов питания, были неухожены.

По данным следствия, мужчина имеет судимости и находился в розыске из-за неявки в суд по обвинению в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Его задержали и поместили в СИЗО. Мать детей вела антисоциальный образ жизни. Ее нашли и отправили к бабушке ребят. Сейчас собираются документы, чтобы через суд ограничить женщину в родительских правах.

Возбуждено уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц органов системы профилактики. Им вменяют неисполнение должностных обязанностей по защите прав несовершеннолетних.