В МЧС Приамурья уточнили число сошедших с рельсов вагонов

Семь полувагонов с углем сошли с рельсов в ночь на четверг в Амурской области. Два из них опрокинулись. Ранее сообщалось о десяти вагонах.

ЧП произошло в Сковородинском районе, в 00:35 по местному времени. Сейчас на месте происшествия работают два аварийно-восстановительных поезда.

"В ГУ МЧС России по Амурской области развернут оперативный штаб. На месте происшествия работает оперативная группа 48-й пожарно-спасательной части", - сообщает пресс-служба ведомства.

Погибших и пострадавших нет, происшествие на движение поездов не повлияло.