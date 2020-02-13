Жителя Якутии осудили за незаконный оборот пяти килограммов золота

Мегино-Кангаласский районный суд Якутии приговорил к трем годам лишения свободы условно жителя столицы республики, у которого изъяли россыпное шлиховое золото на 10 миллионов рублей.

Мужчину 1972 года рождения сотрудники регионального управления ФСБ задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В машине у него оперативники обнаружили около пяти килограммов золотого песка. Изъятый металл потянул более чем на 10 миллионов рублей.

Как сообщил в четверг Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УФСБ, суд признал дельца виновным по части 1 статьи 191 УК РФ (совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, а равно незаконные хранение, перевозка и пересылка драгоценных металлов). Мужчина приговорен к трем годам лишения свободы условно и к штрафу в 100 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил. Изъятый драгметалл обращен в доход государства.