В Перми застройщику выставили счет за потребление тепла в будущем

В Перми компания "Т Плюс" выставила счет застройщику за потребление тепла в будущем. Об этом сообщили в краевом управлении ФАС России.

К антимонопольщикам обратились строители многоквартирного дома с жалобой на действия "Т Плюс". Коммунальщики выставили застройщику счет за потребление теплоэнергии, обозначив период ее потребления - с декабря 2019 года по март 2020 года.

Основанием для этого послужил акт о бездоговорном потреблении тепла строителями.

Но сотрудники УФАС выяснили, что строящийся дом подключен к теплосетям еще в 2016 году, имеется составленный должным образом договор. Никаких сведений о нарушениях со стороны потребителя нет.

- Обстоятельства, подтверждающие факт бездоговорного потребления тепловой энергии застройщиком, не были установлены и доказаны теплоснабжающей организацией в соответствии с законом "О теплоснабжении", - говорит Николай Хаснуллин, заместитель руководителя Пермского УФАС России. - Однако это не помешало ресурсоснабжающей компании выставить застройщику счет за бездоговорное потребление тепла, причем начисленный за будущий период. Антимонопольное ведомство усмотрело в действиях "Т Плюс" признаки нарушения, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 10 Федерального закона "О защите конкуренции".

В результате УФАС выдало коммунальщикам предупреждение о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства. "Т Плюс" надлежит аннулировать незаконный акт о бездоговорном потреблении тепловой энергии в отношении застройщика, а также выставленный счет на оплату. Предупреждение должно быть исполнено в течение десяти дней с момента получения.