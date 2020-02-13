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13.02.2020 15:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Врачам Удмуртии запретили обсуждать отказ от "солнечных детей"

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Медицинским работникам Удмуртии запретили рассказывать пациентам о возможности отказа от детей с синдромом Дауна. Такое распоряжение опубликовал минздрав республики.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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При рождении ребенка женщине должны сообщить его рост и вес, а если есть подозрение на синдром Дауна врач-невролог должен рассказать о его внешних особенностях - необычные уши, разрез глаз, короткая шея, широкое переносье и другие.

- Слова "подозрение на синдром Дауна" категорически не озвучиваются, - говорится в документе.

Во время дальнейшей беседы врачам запретили: обсуждать с родителями тему отказа от ребенка, разлучать ребенка с матерью без медицинских показаний, излагать субъективное видение перспектив жизни ребенка в семье и высказывать личное мнение и прогнозы.

Окончательный диагноз по результатам исследований родителям должен сообщить врач-генетик.

Если синдром Дауна обнаружили у плода еще во время беременности, семья должна получить "необходимую информацию, чтобы принять осознанное решение о продолжении или прерывании беременности".

Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск

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