Экс-главу Махачкалы освободили из-под стражи

Суд освободил из-под ареста бывшего и.о. мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова, подозреваемого в создании преступного сообщества, сообщает "Интерфакс".

Максимальный срок содержания под стражей закончился, поэтому бывшего чиновника выпустили. Но обвинения с Сулейманова не сняли, расследование уголовного дела продолжается.

Подозреваемый будет находиться дома до суда. До этого момента защита должна ознакомиться с материалами дела.

Сулейманова арестовали в августе 2018 года. На тот момент он занимал пост руководителя территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана. Ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества для хищения бюджетных денег.

По данным следствия, с 2010 по 2018 годы эта шайка похитила более 210 миллионов рублей. Частные медицинские учреждения предоставляли фальшивые документы, на основании которых деньги фонда перечисляли за якобы оказанные врачебные услуги. Средства шли через возглавляемые аффилированными лицами страховые компании.

За время содержания под стражей Сулейманову предъявили еще и обвинение в превышении должностных полномочий. Якобы в 2015 году, исполняя обязанности мэра Махачкалы, он незаконно передал в собственность коммерческой организации участок площадью 38 тысяч квадратных метров, находившийся в республиканской собственности. В результате бюджету Дагестана причинили ущерб на сумму свыше 96 миллионов рублей.