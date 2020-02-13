На Ставрополье разъяренный бык растерзал работника фермы

В Ставропольском крае бык растерзал мужчину. Произошло это, когда рабочий выгонял животных на выпас, рассказали в краевом следственном управлении СК РФ.

Инцидент произошел в городе Светлограде 6 февраля. Погибший утром на одной из животноводческих ферм выгонял из загона коров. Вместе с ними выбежал бык, который и напал на разнорабочего.

53-летнего мужчину с многочисленными телесными повреждениями вскоре доставили в больницу. Однако врачи не смогли ему помочь: мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Сейчас в Петровском межрайонном следственном отделе СК РФ по Ставрополью проводят проверку по факту случившегося. Процессуальное решение будет принято по результатам проведения всех необходимых проверочных действий.