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13.02.2020 13:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье разъяренный бык растерзал работника фермы

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае бык растерзал мужчину. Произошло это, когда рабочий выгонял животных на выпас, рассказали в краевом следственном управлении СК РФ.

Волгоградец погиб при спуске с Мамаева кургана на тюбинге

Инцидент произошел в городе Светлограде 6 февраля. Погибший утром на одной из животноводческих ферм выгонял из загона коров. Вместе с ними выбежал бык, который и напал на разнорабочего.

53-летнего мужчину с многочисленными телесными повреждениями вскоре доставили в больницу. Однако врачи не смогли ему помочь: мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Сейчас в Петровском межрайонном следственном отделе СК РФ по Ставрополью проводят проверку по факту случившегося. Процессуальное решение будет принято по результатам проведения всех необходимых проверочных действий.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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