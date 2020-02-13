Будапештская операция: 75 лет назад была освобождена столица Венгрии

75 лет назад - 13 февраля 1945 года советские войска освободили от немецко-фашистских захватчиков столицу Венгрии - Будапешт. Успешное завершение Будапештской операции изменило стратегическую обстановку на фронте. Венгрия вышла из Второй мировой войны. Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов смогли развивать наступление в Чехословакии и на венском направлении.

Границу Венгрии советские войска пересекли в сентябре 1944 года. Регент Миклош Хорти попытался заключить перемирие с Советским Союзом. Но ему это не позволили сделать, отряд СС похитил его сына. Гитлер заявлял о решимости удержать Будапешт. Особое значение отводили нефтяному району Надьканижа. Фюрер говорил, что можно сдать Берлин, но не потерять нефть и Австрию.

Будапештская операция проводилась с 29 октября 1944 года силами 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршалов Родиона Малиновского и Федора Толбухина. Советским войскам противостояла группа армий "Юг", в составе которой были немецкие и венгерские дивизии. Немцы создали на подступах к Будапешту сильную оборону, которая упиралась флангами в реку Дунай.

26 декабря советские войска окружили Будапешт. Командование отправило парламентеров к гарнизону с белым флагом с призывом капитулировать. Однако ультиматум не приняли, парламентеров убили. После этого началось сражение за город. Будапешт занял первое место по длительности уличных боев среди всех европейских столиц. Фашисты пытались пробить кольцо окружения, применяя подвижные бронетанковые соединения.

В ходе Будапештской операции советские войска отразили три контрудара немцев, которые хотели деблокировать окруженную группировку в столице Венгрии. На некоторые участки они бросали по 50-60 танков на один километр фронта, такова была плотность. Красной армии удалось остановить контрнаступление. На важнейших территориях использовали до 160-170 орудий на один километр. И был эпизод, когда фашисты смогли прорвать кольцо в районе Дунапентеле. Но туда перебросили самоходно-артиллерийские полки, которые ликвидировали опасность.

К 18 января советские войска захватили восточную часть города - Пешт. Кстати, в этот же день освободили около 70 тысяч евреев из центрального будапештского гетто. Оно стало единственным в Центральной Европе, большинство обитателей которого остались живы.

13 февраля Будапештское сражение завершилось, была ликвидирована группировка противника и освобождена столица Венгрии. Командующего обороной города вместе со штабом взяли в плен. Всего разгромили 56 дивизий и бригад неприятеля.

Два советских бойца за подвиги в этой операции получили звание Героя Советского Союза. Это Эдуард Аянян, который со своей батареей уничтожил 36 пулеметных и 20 снайперских точек, 12 машин с войсками и грузом, взяв в плен более 40 немецких солдат. Он сам выходил на точки и руководил их перемещениями. Второй - старшина понтонной роты Петр Корягин. Он высадил десант на пристань города Эрд, а потом сам повел бойцов в атаку. В итоге немцев выбили из траншеи первой позиции и захватили плацдарм на правом берегу Дуная.