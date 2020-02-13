В Краснодаре возбудили дело о гибели мужчины и его 6-летнего сына

Сотрудники следственного отдела по Прикубанскому округу города Краснодара СК по краю возбудили уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ ("Убийство") по факту обнаружения тел мужчины и его малолетнего сына.

Как выяснилось, эта трагедия, о которой стало известно сегодня, произошла утром 1 февраля. По предварительным данным, местный житель на участке, расположенном недалеко от улицы 16 Полевой участок столицы региона, обнаружил тела 33-летнего мужчины и его 6-летнего сына с признаками насильственной смерти.

Об этом он сообщил в правоохранительные органы. По версии следствия, этот 33-летний погибший "совершил убийство своего малолетнего ребенка, после чего свел счеты с жизнью".

По информации пресс-службы СУ СК по Кубани, по уголовному делу сейчас проводятся следственные действия, они направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, а также мотивов совершения преступления.

В ходе расследования будут "тщательным образом изучены условия жизни и воспитания ребенка в данной семье". Расследование уголовного дела продолжается.