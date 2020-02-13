В Волгограде ветеринара задержали за получение крупной взятки

Волгоградские полицейские задержали ветеринарного врача, подозреваемого в систематическом получении незаконного денежного вознаграждения, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

50-летний медик с 2017 года получил 1,4 миллиона рублей от директора коммерческой организации, занимающейся продажей куриных яиц. Ветеринар без проверки выдавал свидетельства о безопасности товара.

Как отметили в пресс-службе регионального управления СКР, ежемесячно бизнесмен передавал врачу почти 30 тысяч рублей. Кроме того, директор фирмы дополнительно должен был оплачивать свидетельства, удостоверяющие качество товара.

Возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки". Законодательством предусмотрена ответственность до 15 лет лишения свободы.

В ходе обыска дома и на работе подозреваемого изъяты документы и предметы, имеющие значение для расследования. Медика взяли под стражу. Свою вину он отрицает.