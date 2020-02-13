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13.02.2020 10:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительница Югры отдала два миллиона рублей за избавление от "проклятия"

Текст: Татьяна Воробьева

Жительница Нефтеюганского района обратилась в полицию с заявлением на действия мошенников. Пожилая женщина перевела "ясновидящим" больше двух миллионов рублей и лишь потом поняла, что ее обманывают.

Как сообщает ОМВД России по Нефтеюганскому району, 61-летняя жительница городского поселения Пойковский обратилась к правоохранителям накануне.

Фото: iStock
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Она рассказала, что в конце января увидела на одном из кабельных каналов объявление с рекламой услуг экстрасенса и решила обратиться к ним, чтобы помочь родне, которая нуждалась в лечении. Женщина позвонила аферистам и те запугали ее проклятиями и порчей. И заявили: чтобы снять все недуги нужно провести несколько сеансов.

"На протяжении двух с половиной недель женщина переводила "целителям" деньги, которые брала в долг у односельчан. Также она оформила кредит на сумму 250 тысяч рублей. В общей сложности югорчанка перевела на счета злоумышленников более двух миллиона", - говорится в сообщении полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Причастные к афере лица устанавливаются (им грозит срок до десяти лет).

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

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