Жительница Югры отдала два миллиона рублей за избавление от "проклятия"

Жительница Нефтеюганского района обратилась в полицию с заявлением на действия мошенников. Пожилая женщина перевела "ясновидящим" больше двух миллионов рублей и лишь потом поняла, что ее обманывают.

Как сообщает ОМВД России по Нефтеюганскому району, 61-летняя жительница городского поселения Пойковский обратилась к правоохранителям накануне.

Она рассказала, что в конце января увидела на одном из кабельных каналов объявление с рекламой услуг экстрасенса и решила обратиться к ним, чтобы помочь родне, которая нуждалась в лечении. Женщина позвонила аферистам и те запугали ее проклятиями и порчей. И заявили: чтобы снять все недуги нужно провести несколько сеансов.

"На протяжении двух с половиной недель женщина переводила "целителям" деньги, которые брала в долг у односельчан. Также она оформила кредит на сумму 250 тысяч рублей. В общей сложности югорчанка перевела на счета злоумышленников более двух миллиона", - говорится в сообщении полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Причастные к афере лица устанавливаются (им грозит срок до десяти лет).