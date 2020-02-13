Рублев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Роттердаме

Россиянин Андрей Рублев победил Александра Бублика из Казахстана во втором круге теннисного турнира в голландском Роттердаме, призовой фонд которого превышает два миллиона евро, и вышел в четвертьфинал.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:3. В начале встречи соперники играли на равных. Лишь к концу первой партии Рублеву, седьмому номеру посева, удалось сделать брейк, а затем взять свою подачу и повести в матче. Второй сет развивался уже по другому сценарию: россиянин сделал брейк в первом же гейме и довел встречу до победы, надежно играя на своей подаче и закрепив успех вторым брейком в концовке партии.

Другие соотечественники Карен Хачанов и Даниил Медведев свое выступление на турнире в Роттердаме уже завершили. Хачанов во втором круге проиграл британцу Дэниелу Эвансу - 6:4, 3:6, 4:6. Первая ракетка турнира Медведев в стартовом раунде уступил канадскому теннисисту из второй сотни мирового рейтинга Вашеку Поспишилу - 4:6, 3:6.

В четвертьфинале Рублев сыграет с сильнейшим в матче между Поспишилом и сербом Филипом Краиновичем.