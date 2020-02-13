Постановление правительства Сахалинской области от 13 февраля 2020 года № 55 "Об установлении величины прожиточного минимума в Сахалинской области за IV квартал 2019 года"

Новости

Воронежский детсад заплатит 600 тысяч обваренному компотом ребенку 10:29
В Волгограде гражданина Ирака осудили за смертельное ДТП 10:28
В Самаре стоматолога уволили за отказ лечить ВИЧ-инфицированных 10:28
Подрядчик восстановит обвалившийся фасад дома для репатриантов в Керчи 10:23
Жительница Югры отдала два миллиона рублей за избавление от "проклятия" 10:19
Названа предварительная причина ДТП под Псковом, где погибли 8 человек 10:19
Синоптики предупредили о сильнейшем снегопаде в горах Сочи 10:14
В Перми застройщику выставили счет за потребление тепла в будущем 10:10
На уральском заводе трое рабочих получили обширные ожоги 10:09
В Москве выпадет до двух сантиметров снега 10:07
Сотрудник спецсвязи в Брянске осужден пожизненно за убийство коллег 10:06
Пинками и молотком: как в ГДР собирали легендарный Trabant 10:01
В Китае зафиксировали рост смертности от коронавируса 09:51
К началу навигации отремонтируют причалы Северного Речного вокзала 09:19
Москвичи начали закрывать автономера деньгами 09:15
В Приморье задержали украинца, грозившего устроить вооруженное нападение 09:13
Власти Японии эвакуируют пожилых людей с круизного лайнера Diamond Princess 09:09
Вирусологи выяснили, как защитить организм от всех инфекций сразу 09:06
Обновленный Volkswagen Tiguan впервые показался без камуфляжа 09:01
Пастрняк сделал хет-трик и обошел Овечкина в списке лучших снайперов сезона 08:55
Посол РФ в Израиле рассказал о проблемах россиян при въезде в страну 08:48
Скончался легендарный разведчик Алексей Ботян 08:41
У россиян на Diamond Princess коронавирус не выявлен 08:40
Эндокринолог назвала сладости, которые точно не навредят при диабете 08:30
Nissan требует с Карлоса Гона 90 млн долларов 08:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
13 февраля 2020 г.

Постановление правительства Сахалинской области от 13 февраля 2020 года № 55 "Об установлении величины прожиточного минимума в Сахалинской области за IV квартал 2019 года"

Дата подписания 13 февраля 2020 г.
Опубликован 13 февраля 2020 г.

В соответствии со статьей 4 Закона Сахалинской области от 24.06.1998 № 67 "О прожиточном минимуме в Сахалинской области" Правительство Сахалинской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Сахалинской области за IV квартал 2019 года в расчете на душу населения - 14 898 рублей, для трудоспособного населения - 15 854 рубля, пенсионеров - 11 921 рубль, детей - 16 256 рублей

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

Председатель Правительства Сахалинской области А.В.Белик


Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией