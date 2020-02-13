Штаты сотрудников органов исполнительной власти РФ оптимизируют

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал федеральным органам исполнительной власти полтора месяца для уточнения штатной численности сотрудников для дальнейшей ее оптимизации.

"Я бы просил вас, уважаемые руководители министерств, ведомств, федеральных органов исполнительной власти, проанализировать свою организационно-штатную структуру в соответствии с теми функциями, которые они осуществляют, и внести предложения по ее оптимизации до 1 апреля", - обратился Мишустин к подчиненным на заседании правительства.

Глава кабмина отметил, что некоторым министерствам были даны дополнительные ставки, но теперь речь идет о настройке, чтобы по результатам оценки функций сделать ведомственные структуры компактными. Вице-премьеру, главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко поручено заняться вопросом в рамках работы профильной комиссии.

"При этом необходимо, чтобы сейчас все это шло в штатном режиме, без сбоев и проволочек, - подчеркнул Мишустин. - Надеюсь, что мы в течение двух-трех месяцев как раз до конца разберемся с оптимизацией, в том числе численности министерств и ведомств".