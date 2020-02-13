Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца группы "Открытие" бизнесмена и банкира Бориса Минца. Он проходит обвиняемым по делу о растрате 34 миллиардов рублей.

Судья Ирина Вырышева в постановлении указала, что "избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции Минца на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории России".

По этому уголовному делу фигурантами также являются двое сыновей Минца - Дмитрий и Александр. Отцу и сыновьям предъявлено заочно обвинение в особо крупной растрате по части 4 статьи 160 УК РФ. Все трое объявлены в межгосударственный розыск. В конце января Басманный суд столицы заочно избрал меру пресечения сыновьям бизнесмена Дмитрию и Александру. Решение вопроса о заочном аресте Минца-старшего откладывалось несколько раз - сначала защита просила дать ей больше времени на подготовку позиции, а позже слушание было перенесено из-за поступивших в суд анонимных угроз о "минировании" здания.

Прокурор в суде назвал Минца-старшего членом преступной группы, исполнявшим наиболее активную роль в преступлении.

Как заявлял адвокат бизнесмена Алексей Куприянов, Минцы не признают вину и считают, что через уголовное дело недоброжелатели пытаются завладеть их имуществом и бизнесом. По словам защитника, бизнесмен и его сыновья "не похитили у банка ни рубля". "Это не может быть растратой ни в каком контексте. Одна сделка произвольно вырывается следствием из контекста правоотношений двух лиц, рассматривается вне экономического положения", - отмечал Куприянов.

Бизнесмен Борис Минц и его сыновья заочно обвиняются в растрате 34 миллиардов рублей

Как следует из материалов предварительного следствия, Минцы стали фигурантами уголовного делао растрате, расследование по которому началось 17 сентября 2018 года. По этому делу весной прошлого года заочно был арестован бывший председатель правления банка "Открытие" Евгений Данкевич. Следствие считает, что летом 2017 года Минцы и Данкевич заключили заведомо невыгодную для банка сделку, приобретя по завышенной стоимости биржевые облигации подконтрольного Минцам ООО "О1 Груп Финанс".

Известно, что с 2016 года Борис Минц проживал на Мальте, а с 2018 года он вместе с семьей обосновался в Лондоне.