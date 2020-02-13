В Лондоне подтвержден первый случай заражения новым коронавирусом

Первый случай заражения новым коронавирусом COVID-19 зарегистрирован в Лондоне. Пациент - женщина, предположительно гражданка КНР, которая несколько дней назад прилетела в столицу Великобритании. Отмечается, что заражение произошло в Китае.

По данным британского минздрава, этот случай стал девятым на территории страны, пишет ТАСС. Сейчас в Великобритании на наличие заболевания проверены более 1750 человек. Действуют карантинные центры для британцев, вернувшихся из Уханя (провинция Хубэй), где в конце 2019 года и была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

По последним данным, число заболевших в провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи человек, из них скончались 1310, выздоровел 3441 житель. Официальный уровень смертности составил 2,7% вместо 3,2% днем ранее. За пределами КНР заболевание выявлено в 24 странах, включая Россию.