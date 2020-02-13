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13.02.2020 12:25
Рубрика: В мире

Власти Китая назвали число заразившихся коронавирусом в стране

Текст: Александр Саможнев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло почти 60 тысяч. Такие тревожные данные привел представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.

Фото: AP Photo/Achmad Ibrahim
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По его словам, по состоянию на полночь 12 февраля комитет получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 59 804 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. При этом болеют 52 526 человек (8030 человек находятся в тяжелом состоянии), 5911 человек выписаны из больниц и 1367 скончались. Китайские медики также уточнили, что более 181,3 тысячи человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты признали возбудителем болезни новый коронавирус, которому ВОЗ дала официальное название COVID-2019. Организация объявила вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного значения.

В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса COVID 19

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