Власти Китая назвали число заразившихся коронавирусом в стране

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло почти 60 тысяч. Такие тревожные данные привел представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.

По его словам, по состоянию на полночь 12 февраля комитет получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 59 804 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. При этом болеют 52 526 человек (8030 человек находятся в тяжелом состоянии), 5911 человек выписаны из больниц и 1367 скончались. Китайские медики также уточнили, что более 181,3 тысячи человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты признали возбудителем болезни новый коронавирус, которому ВОЗ дала официальное название COVID-2019. Организация объявила вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного значения.