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Вышел трейлер нового фильма Уэса Андерсона "Французский диспетчер"

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    13.02.2020, 12:08
Текст:   Олег Усков

Уэс Андерсон во всём своем не подлежащем сомнению великолепии - как кастинговом, так и визуальном: компания Fox Searchlight представила первый трейлер его "Французского диспетчера" (The French Dispatch).

Фото: youtube.com
Вышел трейлер ранее отмененного фильма с Эммой Робертс "Охота"

В ролях: Билл Мюррей, Кристоф Вальц, Уиллем Дефо, Сирша Ронан, Тимоти Шаламе, Элизабет Мосс, Леа Сейду, Тильда Суинтон, Оуэн Уилсон, Бенисио дель Торо, Эдриан Броуди, Фрэнсис МакДорманд, Джеффри Райт, Стивен Парк, Лиина Кудри. Андерсон - постановщик, сценарист и сопродюсер.

Действие полотна разворачивается в прошлом веке в вымышленном городке во Франции, точнее - во французской редакции американской газеты The French Dispatch.

Российский прокат - с 12 ноября.

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