Римский художник Фабрицио Биримбелли изобразил классиков русской литературы Александра Пушкина и Федора Достоевского в образе футболистов. Получилось сочно!

Биримбелли давно творит в жанре, соединяющим современность и историю. В 2016-м 46-летний Фабрицио, который живет в Риме и болеет за местный футбольный клуб "Рома", создал коллекцию портретов, на которых изобразил известных футболистов в сверкающих рыцарских доспехах и эффектных эполетах времен наполеоновских войн.

Вот, например, Криштиану Роналдо:

Теперь Фабрицио рисует исторических личностей в форме сборных стран, откуда они родом. Аристотель играет за Грецию:

Фридерик Шопен - за Польшу:

Никола Тесла - за Югославию:

В футболке сборной России Биримбелли нарисовал Федора Достоевского, а в майке сборной СССР - Александра Пушкина. Почему так?

- Просто я выбрал две лучшие, на мой взгляд, футболки в истории вашего футбола, - сказал художник корреспонденту "Родины". - Майку, в которой советская сборная играла на чемпионате мира 1982 года, запомнил еще в детстве. И Пушкин чем-то похож на футболистов начала 1980-х. Или они на него.

А Достоевского одел в современную футболку сборной, потому что бороду, как у него, и сегодня носят хипстеры.

Выбор в пользу писателей Биримбелли объясняет просто: "Пушкин - отец русской литературы, а Достоевский - отец современного романа".

Фабрицио проникся любовью к русской литературе, побывав в гостях у друзей в Петербурге. Вместе они гуляли по городу во время белых ночей, смотрели, как разводят мосты...

- И вот стоим мы на берегах Невы, а один из моих русских друзей начинает декламировать поэму "Медный всадник", - вспоминает Биримбелли. - Слушайте, по-русски я знаю буквально пару слов, но насколько страстно он читал! Это действительно впечатлило меня. Потом я прочитал "Всадника" на итальянском и тоже проникся. Тогда я понял, почему друг тогда был так эмоционален.

Достоевский Фабрицио тоже оказался близок. Больше всего ему понравился роман "Игрок".

- Поэтому я нарисовал у него на руке татуировку в виде двух игральных кубиков, - объясняет Биримбелли. - Мне нравится, как Достоевский в "Игроке" исследует темную материю человеческой души.

Возможно, итальянец добавит кого-то из классиков в свою "сборную России". Фабрицио говорит, что ему часто пишут с просьбой изобразить ту или иную историческую российскую персону в образе футболиста:

- Так что нарисую еще несколько выдающихся людей вашей страны в необычном облике.