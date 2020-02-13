Биримбелли давно творит в жанре, соединяющим современность и историю. В 2016-м 46-летний Фабрицио, который живет в Риме и болеет за местный футбольный клуб "Рома", создал коллекцию портретов, на которых изобразил известных футболистов в сверкающих рыцарских доспехах и эффектных эполетах времен наполеоновских войн.
Вот, например, Криштиану Роналдо:
Теперь Фабрицио рисует исторических личностей в форме сборных стран, откуда они родом. Аристотель играет за Грецию:
Фридерик Шопен - за Польшу:
Никола Тесла - за Югославию:
В футболке сборной России Биримбелли нарисовал Федора Достоевского, а в майке сборной СССР - Александра Пушкина. Почему так?
- Просто я выбрал две лучшие, на мой взгляд, футболки в истории вашего футбола, - сказал художник корреспонденту "Родины". - Майку, в которой советская сборная играла на чемпионате мира 1982 года, запомнил еще в детстве. И Пушкин чем-то похож на футболистов начала 1980-х. Или они на него.
А Достоевского одел в современную футболку сборной, потому что бороду, как у него, и сегодня носят хипстеры.
Выбор в пользу писателей Биримбелли объясняет просто: "Пушкин - отец русской литературы, а Достоевский - отец современного романа".
Фабрицио проникся любовью к русской литературе, побывав в гостях у друзей в Петербурге. Вместе они гуляли по городу во время белых ночей, смотрели, как разводят мосты...
- И вот стоим мы на берегах Невы, а один из моих русских друзей начинает декламировать поэму "Медный всадник", - вспоминает Биримбелли. - Слушайте, по-русски я знаю буквально пару слов, но насколько страстно он читал! Это действительно впечатлило меня. Потом я прочитал "Всадника" на итальянском и тоже проникся. Тогда я понял, почему друг тогда был так эмоционален.
Достоевский Фабрицио тоже оказался близок. Больше всего ему понравился роман "Игрок".
- Поэтому я нарисовал у него на руке татуировку в виде двух игральных кубиков, - объясняет Биримбелли. - Мне нравится, как Достоевский в "Игроке" исследует темную материю человеческой души.
Возможно, итальянец добавит кого-то из классиков в свою "сборную России". Фабрицио говорит, что ему часто пишут с просьбой изобразить ту или иную историческую российскую персону в образе футболиста:
- Так что нарисую еще несколько выдающихся людей вашей страны в необычном облике.