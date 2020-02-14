Новости

Под Красноярском сняли на видео охоту рыси 12:18
В Кирове пенсионер провалился в траншею теплотрассы и погиб 12:17
Билли Айлиш представила главную песню нового фильма о Джеймсе Бонде 12:15
У посольства России в Анкаре усилены меры безопасности 12:10
Ударный дрон "Охотник" получит боеприпасы весом от 50 до 100 кг 12:10
Тащивший диван пешеход заблокировал проезжую часть и разозлил водителей 12:05
Вышел русский трейлер "африканской истории ужасов" 12:04
В России зарегистрировали тест-систему для диагностики коронавируса 12:04
Названа "лучшая группа в мире" 11:47
Число жертв ДТП под Тамбовом выросло до шести 11:41
В Севастополе закрыли ТЦ из-за нарушений пожарной безопасности 11:40
Омский пенсионер переехал человека и тем самым спас его от смерти 11:38
Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена 11:35
Задержаны авторы фейкового видео о погоне за "зараженным" в Челябинске 11:30
В Москве начинается новый сезон "Бизнес-уикенда" 11:24
Путин обновил Совет по противодействию коррупции 11:20
В Россию впервые привезут скрипку Моцарта 11:18
Тюменский пристав нашел должника через объявление о репетиторстве 11:13
Вышел трейлер сериала "Банды Лондона" от режиссера "Рейда" 11:13
Путин отметил вклад выпускников Гнесинки в развитие культуры 11:00
Nissan объявил об огромных убытках 11:00
Экс-прокурор Северной Осетии задержан по подозрению в убийстве 10:58
Через 50 лет в РФ появятся огромные территории, пригодные для освоения 10:53
Детектив о 90-х "Рикошет" покажут в Каннах 10:51
Алексей Олейник продлил контракт с UFC 10:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
14.02.2020 10:46
Рубрика: Спорт

Алексей Олейник продлил контракт с UFC

Текст: Максим Домчев

Российский боец ММА Алексей Олейник сообщил о продлении контракта с UFC. Следующий бой он может провести в мае против экс-чемпиона промоушена Фабрисио Вердума.

О продлении контракта с UFC Олейник сообщил в Instagram. "Контракт подписан. Берем самого сильного грепплера. Сражаемся на его территории в Сан-Паулу 9 мая, в великий День Победы. При любом исходе мы уже победили. Чисты, не трусим, не отступаем перед самыми большими вызовами. С Богом", - сообщил ветеран ММА.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Нурмагомедов возглавил рейтинг бойцов ММА

За карьеру в смешанных единоборствах Олейник провел 72 поединка, в которых одержал 58 побед при 13 поражениях и одной ничьей. Недавно на турнире UFC 246 он добился победы над американцем Морисом Грином болевым приемом.

Также известно, что в Сан-Паулу в рамках турнира UFC 250 Олейник может встретиться с бывшим чемпионом UFC Фабрисио Вердумой. Легендарный бразилец в апреле отбудет дисквалификацию за употребление допинга. Сам Вердум ранее уже заявлял о желании встретиться с Олейником.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды

Главное сегодня

Путин обновил Совет по противодействию коррупции
Послу РФ в Турции угрожали из-за событий в Идлибе
Появилось видео отражения ракетного удара по Дамаску
Экс-прокурор Северной Осетии задержан по подозрению в убийстве
Брошенных в Шереметьево детей передали матери
Футбол
Футбол
Дзюба признался, что "Зенит" не отпустил его в "Тоттенхэм"
Гимнастика
Гимнастика
Гимнастка Солдатова рассказала, что приостановила карьеру из-за булимии