Алексей Олейник продлил контракт с UFC

Российский боец ММА Алексей Олейник сообщил о продлении контракта с UFC. Следующий бой он может провести в мае против экс-чемпиона промоушена Фабрисио Вердума.

О продлении контракта с UFC Олейник сообщил в Instagram. "Контракт подписан. Берем самого сильного грепплера. Сражаемся на его территории в Сан-Паулу 9 мая, в великий День Победы. При любом исходе мы уже победили. Чисты, не трусим, не отступаем перед самыми большими вызовами. С Богом", - сообщил ветеран ММА.

За карьеру в смешанных единоборствах Олейник провел 72 поединка, в которых одержал 58 побед при 13 поражениях и одной ничьей. Недавно на турнире UFC 246 он добился победы над американцем Морисом Грином болевым приемом.

Также известно, что в Сан-Паулу в рамках турнира UFC 250 Олейник может встретиться с бывшим чемпионом UFC Фабрисио Вердумой. Легендарный бразилец в апреле отбудет дисквалификацию за употребление допинга. Сам Вердум ранее уже заявлял о желании встретиться с Олейником.