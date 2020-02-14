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14.02.2020,  
18:30
Текст:  Олег Корякин

Американского генерала встревожило превосходство России в Арктике

В США опасаются, что Россия расширяет свое присутствие в Арктике.
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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Глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), генерал Терренс О'Шонесси констатировал, что США и Канада утратили военное превосходство в Арктике. Об этом сообщает канадское издание La Presse.

Из его доклада, представленного Комитету вооруженных сил Сената США, следует, что Россия расширяет свое присутствие в этом регионе благодаря модернизации бомбардировщиков дальнего радиуса действия и новым кораблям, способным нести крылатые ракеты.

Это оружие и крылатые ракеты наземного базирования представляют "новую и прямую угрозу для Северной Америки", считает генерал.

"Арктика больше не является крепостной стеной. Наши океаны больше не являются защитными рвами. [Русские] теперь имеют подход к нашему современному неядерному оружию", - патетично заявил О'Шонесси.

Генерал также посетовал на то, что в последний раз США обновляли техническую систему в Арктике в 1980-е годы, задолго до окончания холодной войны. Еще в середине 2000-х Пентагон получил возможность уничтожать ракеты, но Канада решила не присоединяться к "противоракетному щиту".

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Еще в 2017 году премьер-министр Канады Трюдо заявлял о том, что необходимо модернизировать систему ПВО в связи с новыми угрозами. Однако переговоры с США по этому вопросу были минимальными. Никаких денег на проект еще не выделили, а он может стоить несколько миллиардов долларов.

При этом О'Шонесси настроен оптимистично. Он отметил, что NORAD располагает радаром дальнего радиуса, который сможет обнаруживать самолеты и крылатые ракеты в Арктике задолго до того, как они достигнут Северной Америки.

"Чтобы восстановить наше стратегическое преимущество на Крайнем Севере, важно улучшить нашу способность обнаруживать и отслеживать надводные корабли и самолеты на подходах к Арктике и устанавливать более защищенные каналы связи в этих широтах", - подчеркнул он.

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Фото: Mike1979 Russia/wikimedia
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