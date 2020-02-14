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14.02.2020 12:15
Рубрика: Культура

Билли Айлиш представила главную песню нового фильма о Джеймсе Бонде

Текст: Наталья Лебедева

Популярная американская певица Билли Айлиш, наконец, осуществила свою мечту и записала заглавный трек к новому фильму легендарной бондианы "Не время умирать". Песня уже доступна на YouTube и главных стриминговых сервисах.

Фото: AP Photo/Chris Pizzello
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Одновременно в Сети появился трейлер фильма, смонтированный под новый музыкальный хит.

Песня Билли Айлиш рассказывает о любви и предательстве, что дало фанатам повод пофантазировать о сюжете будущего фильма. Как сообщает BBC, все большую популярность набирает версия о том, что в новой серии девушка Бонда из фильма "Спектр" Мадлен Суонн в исполнении Леи Сейду предаст главного героя.

В своем Instagram певица рассказала, что записать новую песню ей помог брат.

За всю историю бондианы 18-летняя Билли Айлиш стала самой молодой исполнительницей, которой доверили исполнить заглавную песню для фильма.

Первыми фильм "Не время умирать" 2 апреля увидят англичане. В России картину покажут 9 апреля, а мировая премьера назначена на 10 апреля.

Зрители в последний раз увидят Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда. Кроме него, Леи Сейду и "главного злодея" Рами Малека, в фильме также задействованы Райф Файнс, Бен Уишоу и Ана Де Армас.

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