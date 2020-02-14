Чистая прибыль "Яндекса" упала на 75 процентов

Яндекс обнародовал финансовые результаты за прошлый год: чистая прибыль компании упала на 75%. Но консолидированная выручка выросла на 37%.

Компания сообщила, что за минувший год ее чистая прибыль составила 11,2 миллиарда рублей (180,9 миллиона долларов), а консолидированная выручка достигла 175,4 миллиарда рублей (2833,2 миллиона долларов). Причем, по итогам четвертого квартала 2019 года по сравнению с аналогичным периодом за 2018 год консолидированная выручка "Яндекса" возросла на 33%, до 51,7 млрд рублей ($835,1 млн).

Также сообщается, что октябре-декабре 2019 года доля "Яндекса" на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) составила в среднем 57,5 процента, увеличившись на 1 процент по сравнению с четвертым кварталом 2018-го.