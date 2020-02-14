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14 февраля 2020 г.

Постановление кабинета министров Чувашской Республики от 13 февраля 2020 года № 50 "О Плане действий органов исполнительной власти Чувашской Республики по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года"

Дата подписания 13 февраля 2020 г.
Опубликован 14 февраля 2020 г.

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План действий органов исполнительной власти Чувашской Республики по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики О.Николаев


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Приложение к постановлению
(doc, DOC, 202 Кб)