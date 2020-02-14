Фонд Инносоциум выступит партнером форума "Здоровье женщины - благополучие нации"

Фонд Инносоциум, социальная платформа фонда Росконгресс, примет участие в разработке повестки форума "Здоровье женщины - благополучие нации", который пройдет в марте 2020 года. Инициаторами форума выступили министерство промышленности и торговли РФ и Совет Федерации. Идея о его проведении возникла в ходе второго Евразийского женского форума, прошедшего в Санкт-Петербурге в 2018 году.

"Вопросы социально-экономического развития страны являются приоритетом государственной политики. Глобальными вызовами современного общества являются развитие человеческого капитала, устранение гендерного неравенства, а также преодоление существующих гендерных барьеров и ограничений в возможностях", - сказал Антон Кобяков, советник президента Российской Федерации.

"Сильное, стабильное государство невозможно без увеличения экономической активности женщин во всех секторах экономики, их вовлечения в процессы управления и принятия решений. В этой связи крайне важно содействовать созданию условий для самореализации и для поддержания гендерного баланса на всех уровнях, включая бизнес. Это позволит не только построить стабильное и равноправное общество, но и обеспечить устойчивый рост экономики в целом. Поддержка подобных мероприятий приобретает особую актуальность и формирует основу будущих положительных изменений", - отметил он.

Деловая программа форума будет посвящена шести ключевым темам, среди которых здоровье женщины, национальный проект "Здравоохранение", современные тренды косметологии и фармацевтики, мировые модные тенденции и роль СМИ в формировании трендов, а также психологические аспекты гармонизации жизни женщины. Ключевым событием форума станет пленарное заседание с участием председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко, а также открытые диалоги с лидерами мнений и профильными министрами. Кроме того, на масштабной выставке будут представлены продукция и новейшие технологии в сфере здоровья и красоты.