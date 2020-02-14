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14.02.2020 08:28
Рубрика: Спорт

Гол Роналду помог "Ювентусу" уйти от поражения в матче против "Милана"

Текст: Максим Домчев
"Милан" и "Ювентус" сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу - 1:1.
Фото: AP Photo/Luca Bruno Фото: AP Photo/Luca Bruno
Фото: AP Photo/Luca Bruno

Первый матч между "Миланом" и "Ювентусом" в Кубке Италии прошел на легендарном стадионе "Сан-Сиро". В 12-й раз лицом к лицу сошлись суперзвезды мирового футбола Златан Ибрагимович и Криштиану Роналду. Преимущество португальца над своим оппонентом было подавляющим - 5 побед против одной.

Фото: REUTERS
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Место в воротах "Ювентуса" занял ветеран клуба Джанлуиджи Буффон. Легенда "Старой синьоры" в первом тайме несколько раз спас свою команду после ударов игроков "Милана". Но во втором тайме после удара Анте Ребича Буффон оказался бессилен.

"Милан" был близок к победе, но в компенсированное время после удара Роналду через себя мяч попал в руку игроку "Милана". Арбитр прибег к помощи VAR и вынес неутешительный для хозяев вердикт - пенальти.

Приговор привел в исполнение Роналду - 1:1. По ходу встречи хозяева играли вдесятером после удаления Тео Эрнандеса на 72-й минуте.

Ответная встреча между командами пройдет четвертого марта в Турине.

Спорт Футбол Криштиану Роналду

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