Какой помощи ждут в Гомельской области от президента Беларуси

Очередной проблемный инвестиционный объект в Беларуси намерен посетить 14 февраля Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба, уточняя, что глава государства побывает с рабочей поездкой в Светлогорске.

Внимание главы государства в Гомельской области будет сосредоточено на проблемах построенного на базе местного целлюлозно-картонного комбината завода сульфатной беленой целлюлозы. Пока предприятие работает только в тестовом режиме. Вполне возможно, что именно приезд президента внесет ясность в разрешение экономических проблем, полагают источники в администрации.

Дело в том, напоминают местные обозреватели, что история завода началась еще в 2010 году, когда в городе решили построить уникальное импортозамещающее производство высокорентабельной продукции. В качестве генерального подрядчика к работам привлекли пекинскую компанию САМСЕ, заключив с ней контракты более чем на $800 млн, а средства были предоставлены китайскими банками.

Правда, сложности с объектом начали давать о себе знать практически сразу же после начала строительства из-за того, что китайский подрядчик не выполнял свои обязательства. Более того, уже после запуска пробного производства в ноябре 2017 года появились очередные проблемы с генеральным подрядчиком.

В итоге Светлогорскому ЦКК пришлось самостоятельно завершать пусковые работы, привлекая белорусские подрядные организации. Сейчас на заводе ведется наращивание производственных мощностей. Около 85 процентов продукта поставляется на китайский рынок, 10 процентов - на белорусские предприятия и пять процентов - в страны СНГ.

Светлогорский ЦКК за прошлый год всего экспортировал продукции на $64,2 млн, при этом на долю целлюлозы пришлось свыше $52 млн - в 3,7 раза больше, чем в 2018 году.

Но предприятие по-прежнему входит в число проблемных инвестиционных проектов. Его руководство обратилось с просьбой перенести сроки возврата ранее предоставленных средств. Чтобы завершить все процедуры и ввести завод в эксплуатацию, правительство уже разработало проект указа, который находится на рассмотрении у президента. Лукашенко не стал его автоматически подписывать, решив лично убедиться, что все меры просчитаны, а предприятие выходит на стабильную работу. Кстати, Светлогорский ЦКК - единственный новый целлюлозный завод в странах СНГ, подтвердили в концерне.

"В настоящее время завод находится под управлением Светлогорского ЦКК и работает устойчиво, - доложил в конце прошлого года премьер-министр Сергей Румас. - Сейчас мы работаем над загрузкой производственных мощностей в рамках стабильного технологического процесса".