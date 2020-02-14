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14.02.2020 09:04
Рубрика: Спорт

Овечкин не забил в третьем матче подряд

Текст: Максим Домчев
Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин продлил безголевую серию до трех матчей, но на этот раз его команда все же сумела победить "Колорадо" - 3:2.
Фото: AP Photo/David Zalubowski Фото: AP Photo/David Zalubowski
Фото: AP Photo/David Zalubowski

Давление на Овечкина в последнее время постоянно растет. Все ждут, когда же один из лучших игроков НХЛ последнего десятилетия все же достигнет отметки в 700 шайб. Сейчас на счету россиянина 698 голов и последние два матча он не забивал.

Фото: Reuters
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Накануне игры против "Колорадо" главный тренер "Вашингтона" Тодд Рирден рассказал о том, как непросто игроку справляться с таким вниманием.

"Сейчас за ним следят внимательнее, чем когда он забивал 600-й гол. Он всегда с микрофоном, наши матчи показывают на федеральном канале, меняется время игр. Все это замечательно. Это идет на пользу хоккею. Мы обязаны обращать внимание на такую звезду и его достижения. Но вы только подумайте, какое это давление, а он все-таки человек. Хотя иногда кажется, что он супермен. Думаю, что он очень обрадуется, когда этот рубеж останется позади. Тогда он поможет нам исправить наши ошибки. Он знает, что голы придут, если наша команда играет правильно и побеждает", - цитирует наставника сайт НХЛ.

Встреча против "Колорадо" для "Вашингтона" складывалась непросто. После голов Андре Бураковски и Микко Рантанена "столичные" уступали - 0:2. Проблем наставнику вашингтонцев добавило и отсутствие получившего травму Евгения Кузнецова.

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Начало камбэку положил Никлас Бэкстрем. Этот хоккеист забивает нечасто, обычно он выступает в роли распасовщика, но на этот раз начал возрождение "Вашингтона". Том Уилсон и Ти Джей Оши сделали счет 3:2 в пользу "столичных", которые прервали неудачную серию, длившуюся три матча.

Овечкин как всегда был активен, нанес семь бросков по воротам соперника. Нападающий "Колорадо" Владислав Каменев отметился в матче голевой передачей

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин

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