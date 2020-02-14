ЦОДД предупредил водителей о тяжелой пятнице

Столичный Центр организации дорожного движения предупредил водителей об ухудшении дорожной ситуации вечером в пятницу.

В ЦОДД выделяют два фактора, которые могут сегодня повлиять на обстановку на магистралях. Главный из них - погода. Ожидается, что в течение дня выпадет мокрый снег, возможно образование гололедицы.

Второй фактор - час пик, который в пятницу в Москве бывает особенно напряженным. Водителей призывают соблюдать дистанцию и ехать аккуратно. А в идеале - пересесть с личного на общественный транспорт.