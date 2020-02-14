Под Тверью руководство школы-интерната заподозрили в краже 6 млн рублей

В Тверской области выявлены факты присвоения бюджетных средств двумя бухгалтерами и директором школы-интерната.

По информации регионального УМВД, схему присвоения бюджетных средств, практиковавшуюся главным бухгалтером, бухгалтером и директором образовательного учреждения, расположенного в Вышнем Волочке, вскрыли сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России "Вышневолоцкий" и УФСБ России по Тверской области.

По версии следствия, 56-летняя главбух, ее 35-летняя дочь и 60-летний директор интерната похитили шесть миллионов вверенных им бюджетных рублей.

- Во время обысков, проведенных по месту работы и жительства подозреваемых, изъяты документы, компьютеры, телефоны, - рассказали в полиции.

Следственный отдел МО МВД России "Вышневолоцкий" возбудил уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).