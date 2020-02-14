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14.02.2020 11:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве начинается новый сезон "Бизнес-уикенда"

Текст: Александр Мелешенко

В Москве стартует новый сезон проекта "Бизнес-уикенд" - первые однодневные тренинги пройдут 15 и 22 февраля. Школьники и студенты в возрасте от 16 до 27 лет смогут на них узнать, как открыть свое дело, какие навыки для этого нужны, как выбрать подходящую нишу.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Проект стартовал осенью 2018 года и с тех пор пользуется все возрастающей популярностью - на сайте проекта зарегистрировано уже более 51 тысячи человек. Всего тренинги в новом сезоне пройдут в 12 районах города, после чего занятия организуют на единой площадке.

"Самых заинтересованных и мотивированных участников также ждут занятия в так называемом преакселераторе, где они смогут подробно разобрать свои идеи", - рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Для участия в "Бизнес-уикендах" достаточно пройти бесплатную регистрацию на сайте.

Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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