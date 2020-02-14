В Орле разлилась тонна серной кислоты

Емкость с опасным веществом опрокинулась днем 14 февраля в промзоне на Московском шоссе в Северном районе Орла.

Как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, серная кислота разлилась при проведении разгрузочно-погрузочных работ в автомобиле с цистерной объемом 900 литров. Жидкость залила примерно 80 квадратных метров земли.

Для ликвидации последствий вызвали специалистов МЧС и областной аварийно-спасательной службы. Муниципальное предприятие "Орелводоканал" предоставило поливомоечную машину и грузовик с песком. Пожарные разбавили разлитую кислоту водой и осадили пеной. Затем место ЧП засыпали песком.

Судя по замерам, которые произвели сотрудники Роспотребнадзора, ПДК опасных веществ в районе инцидента не превышены.