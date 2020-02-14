Африканскую чуму свиней нашли в еще одном районе Приморья

В лаборатории Россельхознадзора впервые подтвердили наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории Октябрьского района, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Октябрьский стал четвертым районом края, где выявлено это опасное для животных заболевание.

Отмечается, что ДНК вируса АЧС найдено в трупах двух диких кабанов.

Теперь государственной ветеринарной инспекцией Приморского края должны быть введены ограничительные мероприятия, препятствующие распространению АЧС.

До настоящего момента в Приморье остается семь очагов вируса в дикой природе - по три в Пограничном и Ханкайском районах, один - в Хорольском.

Вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека он не опасен.