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14.02.2020 07:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Африканскую чуму свиней нашли в еще одном районе Приморья

Текст: Анна Бондаренко

В лаборатории Россельхознадзора впервые подтвердили наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории Октябрьского района, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Октябрьский стал четвертым районом края, где выявлено это опасное для животных заболевание.

У диких кабанов в Калмыкии обнаружили вирус АЧС

Отмечается, что ДНК вируса АЧС найдено в трупах двух диких кабанов.

Теперь государственной ветеринарной инспекцией Приморского края должны быть введены ограничительные мероприятия, препятствующие распространению АЧС.

До настоящего момента в Приморье остается семь очагов вируса в дикой природе - по три в Пограничном и Ханкайском районах, один - в Хорольском.

Вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека он не опасен.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Африканская чума в России

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