Под Хабаровском три села остались без горячей воды и отопления

В Хабаровском крае без горячей воды и отопления остались около 4,5 тысячи жителей сел Мирное, Скворцово и Восточное, а также учреждения и социальные объекты.

Причиной аварии стало ДТП. Как сообщили в пресс-службе администрации Хабаровского района, сегодня ночью грузовик сбил вертикальный компенсатор на дороге между Мирным и поселком Горького.

Виновник оказался зажат упавшими трубами на проезжей части, поэтому для остального транспорта обустроили объездную дорогу.

"На месте порыва сейчас ведутся сварочные работы, к устранению аварии привлечено 30 человек и шесть единиц техники. В течение дня коммунальщики планируют устранить последствия аварии, - приводятся в сообщении слова замглавы районной администрации Марка Хакимова.