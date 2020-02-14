Фото: как отличить ракетоносец Ту-160М от Ту-160

Испаноязычный блог, пристально следящий за новинками российского оборонно-промышленного комплекса, провел сравнительный анализ фотографий стратегического ракетоносца Ту-160 и его модернизированной версии Ту-160М.

Внешне новый самолет можно узнать по отсутствию оптико-электронного прицела ОПБ-15Т "Гроза" под кабиной пилотов. На Ту-160 он использовался для точного бомбометания в условиях плохой видимости, что свидетельствует о наличии в "Грозе" просветленной оптики и чувствительной матрицы, пишет "Военное обозрение".

В хвостовой части Ту-160М установлен массивный обтекатель новой системы РЭБ, отсутствовавшей на прежней версии самолета.

Напомним, 2 февраля опытный образец стратегического ракетоносца Ту-160М впервые поднялся в небо с заводского аэродрома в Казани. Самолет оснащен современными средствами связи, обороны и управления вооружением. Экономичные двигатели НК-12-02 увеличат дальность полета ракетоносца на тысячу километров.