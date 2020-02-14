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14.02.2020 08:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мошенники обокрали звезду сериала "Реальные пацаны"

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)
Фото: Сергей Карпов/ТАСС Фото: Сергей Карпов/ТАСС
Фото: Сергей Карпов/ТАСС

С банковского счета пермской актрисы Зои Бербер злоумышленники похитили крупную сумму денег.

- Несколько часов назад меня обокрали мошенники на огромную сумму денег. Позвонили, представились сотрудниками банка, сказали, что с моего счета только что был сделан перевод, он заблокирован, но нужно проверить мобильное устройство на вирусы, - сообщила в своем блоге Instagram звезда сериала "Реальные пацаны".

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Выдававшие себя за сотрудников банка мошенники посоветовали актрисе установить на своем смартфоне антивирусную программу QuickSupport. Но, оказавшись на смартфоне, программа полностью перехватила контроль за управлением мобильного устройства, на котором в том числе было установлено мобильное приложение банка. Таким образом злоумышленники получили доступ к банковскому счету своей жертвы.

По факту кражи Зоя Бербер намерена обратиться в полицию и предоставить необходимую информацию для расследования преступления.

На страничке звезды ей ответили представители банка, сотрудниками которого представились преступники. Девушке пообещали проверить ситуацию и понять, что можно сделать.

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