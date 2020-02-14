Мошенники обокрали звезду сериала "Реальные пацаны"

С банковского счета пермской актрисы Зои Бербер злоумышленники похитили крупную сумму денег.

- Несколько часов назад меня обокрали мошенники на огромную сумму денег. Позвонили, представились сотрудниками банка, сказали, что с моего счета только что был сделан перевод, он заблокирован, но нужно проверить мобильное устройство на вирусы, - сообщила в своем блоге Instagram звезда сериала "Реальные пацаны".

Выдававшие себя за сотрудников банка мошенники посоветовали актрисе установить на своем смартфоне антивирусную программу QuickSupport. Но, оказавшись на смартфоне, программа полностью перехватила контроль за управлением мобильного устройства, на котором в том числе было установлено мобильное приложение банка. Таким образом злоумышленники получили доступ к банковскому счету своей жертвы.

По факту кражи Зоя Бербер намерена обратиться в полицию и предоставить необходимую информацию для расследования преступления.

На страничке звезды ей ответили представители банка, сотрудниками которого представились преступники. Девушке пообещали проверить ситуацию и понять, что можно сделать.