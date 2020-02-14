На Вятке замглавы отдела полиции задержан за организацию азартных игр

В Кировской области задержан заместитель начальника отдела полиции, подозреваемый в организации незаконных азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Факт получения денег в сумме 70 тысяч рублей за покровительство в организации незаконных азартных игр заместителем начальника полиции межмуниципального отдела "Омутнинский" выявили сотрудники части собственной безопасности регионального УМВД во взаимодействии с УФСБ по Кировской области.

На основании представленных материалов Следственное управления СК России по региону возбудило в отношении него уголовное дело по части 3 статьи 290 УК России "Получение взятки должностным лицом". Подозреваемый задержан. Одновременно УМВД проводит служебную проверку, по результатам которой будет принято решение об увольнении его со службы.

По информации следователей, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По месту его жительства и месту работы следователями были проведены обыски.