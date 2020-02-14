Новости

Росстат опроверг срыв поставок планшетов для переписи из-за вируса 13:52
В Волгограде раскрыли убийство 25-летней давности 13:50
В Перми уволился медбрат, сообщивший о массовом убийстве ветеранов 13:50
На Урале скончалась одна из двух пострадавших на заводе женщин 13:48
Песков: Вопрос о выходном для голосования по Конституции проработают 13:48
Комитет Госдумы предложил продлить срок подачи поправок в Конституцию до 2 марта 13:44
В Петербурге благотворители начали сбор вещей бывших мужей и жен 13:44
Кокорин присоединится к "Сочи" в ближайшие дни 13:40
Россиян нет среди сошедших на берег пассажиров лайнера Diamond Princess 13:39
Мама ученицы, которую отчитали за форму ног, объяснила причину конфликта 13:29
Эксперт объяснила, почему россияне стали меньше разводиться 13:24
Ремонт кабельных конструкций в московском коллекторе завершится в марте 13:24
В КЧР прокурор задержана за взятку работнику ФСБ 13:19
В Югре экс-главу жилищного фонда заподозрили в растрате 13 млн рублей 13:19
Посол Беларуси уполномочен на подписание в РФ договора по поставкам газа 13:17
В Челябинске загорелся производственный цех 13:13
На Вятке замглавы отдела полиции задержан за организацию азартных игр 13:02
Главархив Москвы рассказал о любовных письмах с фронтов ВОВ 13:02
"Убийцу "Патриота" впервые сфотографировали на тульском заводе Haval 13:00
Путин назначил помощников Медведевa 12:53
ЦОДД предупредил водителей о тяжелой пятнице 12:53
"Зенит" вошел в топ-30 самых финансово стабильных клубов мира 12:44
Обнаружены антибиотики с уникальным механизмом уничтожения бактерий 12:40
Заповедник "Кижи" открыл вакансию для ценителей сельской романтики 12:40
Лукашенко потребовал максимальной отдачи от инвестиций 12:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
14.02.2020 13:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Вятке замглавы отдела полиции задержан за организацию азартных игр

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В Кировской области задержан заместитель начальника отдела полиции, подозреваемый в организации незаконных азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Фото: iStock
В Новосибирске экс-полицейского осудили за "крышевание" игорного бизнеса

Факт получения денег в сумме 70 тысяч рублей за покровительство в организации незаконных азартных игр заместителем начальника полиции межмуниципального отдела "Омутнинский" выявили сотрудники части собственной безопасности регионального УМВД во взаимодействии с УФСБ по Кировской области.

На основании представленных материалов Следственное управления СК России по региону возбудило в отношении него уголовное дело по части 3 статьи 290 УК России "Получение взятки должностным лицом". Подозреваемый задержан. Одновременно УМВД проводит служебную проверку, по результатам которой будет принято решение об увольнении его со службы.

По информации следователей, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По месту его жительства и месту работы следователями были проведены обыски.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Преступления правоохранителей Борьба с азартными играми

Главное сегодня

Песков: Вопрос о выходном для голосования по Конституции проработают
Сбербанк опроверг новую утечку данных своих клиентов
РФ запросила у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Появилось видео отражения ракетного удара по Дамаску
Экс-прокурор Северной Осетии задержан по подозрению в убийстве
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
ФСИН подготовила брошюры для заключенных и их родственников