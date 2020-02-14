В финале Кубка России по баскетболу сыграют клубы из Самары и Ревды

По результатам двухматчевых противостояний полуфинала Кубка России по баскетболу среди мужских команд, который проводится под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), определились участники решающих баталий за трофей. Ими стали представители Суперлиги БК "Самара" и "Темп-СУМЗ-УГМК" из Ревды.

Напомним основные особенности Кубка России. В этом турнире командам запрещено использовать на площадке легионеров, хотя в чемпионате они выступают. Борьбу за трофей вели команды Единой лиги "Парма" и "Нижний Новгород", но они выбыли уже после четвертьфинала. И, наконец, впервые за долгую историю турнира "Финал четырех" не проводится. Руководство РФБ во главе с ее президентом Андреем Кириленко по ряду причин посчитало нужным изменить регламент.

Именно нынешние финалисты "Самара" и "Темп-СУМЗ-УГМК" огорчили ранее "Парму" и нижегородцев соответственно. Правда, нельзя утверждать, что сейчас у них были соперники гораздо проще. Хотя волжане обеспечили себе определенный комфортный перевес уже в первой встрече четвертьфинала, разобравшись с екатеринбургским "Уралмашем" - 70:61. В ответной домашней игре действующий чемпион Суперлиги 1 под началом серебряного призера чемпионата мира-1994 Игоря Грачева, несмотря на неудачное начало (0:9), в итоге не оставил оппонентам ни малейшего шанса - 88:68. Самыми результативными у победителей стали Виктор Кашин (21 очко, в том числе пять дальних попаданий), Владимир Пичкуров (14) и Антон Глазунов (13). В рядах уралмашевцев отличился Михаил Карпачев (22). Кстати, у главного тренера екатеринбуржцев Олега Мелещенко тоже есть серебряная медаль чемпионата мира, только была она добыта еще в 1990 году в составе сборной СССР.

- Не самое удачное для нас начало можно было ожидать: все оказались очень сконцентрированы, зажаты и, наверное, чересчур настроены, - сказал на послематчевой пресс-конференции рулевой "Самары" Игорь Грачев. - Все понимали ответственность и то, что девять очков после первой встречи это не преимущество. Поэтому что-то не получилось, а соперник в дебюте забивал с хорошим процентом попаданий. Но затем мы пришли в себя, и игра наладилась. Обычно тяжело нам против кучной защиты, но забили 88 очков. Самое главное, вышли в финал. И теперь постараемся добиться максимального результата. Все в наших руках, и все зависит только от нас.

Проходивший параллельно матч в городе Ревда Свердловской области с населением 63 тысячи человек получился драматичным. Ранее местная команда, бронзовый призер Суперлиги 1 в сезоне-2018/19, в Южно-Сахалинске уступила "Востоку-65" совсем немного - 70:73. Естественно болельщики "темповиков" ожидали домашнего реванша с большей разницей в счете. Ревдинцы резво стартовали (24:16 по итогам первой четверти), но затем игра выровнялась. Увеличить свой перевес и оказаться в зоне комфорта у хозяев площадки никак не получалось. На заключительную десятиминутку команды вышли при счете 58:50 в пользу уральцев.

За 2.20 до завершения основного времени встречи воцарилось промежуточное суммарное равенство. Попадание сахалинца Александра Варнакова позволило "Востоку-65" сократить отставание до 69:72. Затем точными дальними бросками обменялись Андрей Иванов и дальневосточник Илья Сыроватко. Судьбу противоборства решил перехват игрока хозяев Виктора Заряжко и его же результативный проход под щит гостей - 78:74. Публика была в полном восторге. У сахалинцев оставалось секунд пять, чтобы изменить ситуацию, но передача из-за боковой линии так и не нашла адресата.

Команда из Самары уже дважды брала Кубок России (2012, 2013), но это были "Красные Крылья", в 2015-м объединившееся с БК "Самара". Что касается "Темп-СУМЗ-УГМК", то клуб дважды выходил в "Финал четырех" Кубка страны, и его лучшим достижением является третье место в 2016 году. Нынешний выход в суперфинал - хороший повод разъяснить мало кому понятное и даже в какой-то степени загадочное название команды. "Темп" - так называется спорткомплекс, который является объектом Среднеуральского медеплавильного завода (СУМЗ), входящего в состав Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

Финал состоит из двух матчей: 27 февраля соперники встретятся в Ревде, а 12 марта - в Самаре.