В финале Кубка России по баскетболу сыграют клубы из Самары и Ревды

Напомним основные особенности Кубка России. В этом турнире командам запрещено использовать на площадке легионеров, хотя в чемпионате они выступают. Борьбу за трофей вели команды Единой лиги "Парма" и "Нижний Новгород", но они выбыли уже после четвертьфинала. И, наконец, впервые за долгую историю турнира "Финал четырех" не проводится. Руководство РФБ во главе с ее президентом Андреем Кириленко по ряду причин посчитало нужным изменить регламент.
Именно нынешние финалисты "Самара" и "Темп-СУМЗ-УГМК" огорчили ранее "Парму" и нижегородцев соответственно. Правда, нельзя утверждать, что сейчас у них были соперники гораздо проще. Хотя волжане обеспечили себе определенный комфортный перевес уже в первой встрече четвертьфинала, разобравшись с екатеринбургским "Уралмашем" - 70:61. В ответной домашней игре действующий чемпион Суперлиги 1 под началом серебряного призера чемпионата мира-1994 Игоря Грачева, несмотря на неудачное начало (0:9), в итоге не оставил оппонентам ни малейшего шанса - 88:68. Самыми результативными у победителей стали Виктор Кашин (21 очко, в том числе пять дальних попаданий), Владимир Пичкуров (14) и Антон Глазунов (13). В рядах уралмашевцев отличился Михаил Карпачев (22). Кстати, у главного тренера екатеринбуржцев Олега Мелещенко тоже есть серебряная медаль чемпионата мира, только была она добыта еще в 1990 году в составе сборной СССР.
- Не самое удачное для нас начало можно было ожидать: все оказались очень сконцентрированы, зажаты и, наверное, чересчур настроены, - сказал на послематчевой пресс-конференции рулевой "Самары" Игорь Грачев. - Все понимали ответственность и то, что девять очков после первой встречи это не преимущество. Поэтому что-то не получилось, а соперник в дебюте забивал с хорошим процентом попаданий. Но затем мы пришли в себя, и игра наладилась. Обычно тяжело нам против кучной защиты, но забили 88 очков. Самое главное, вышли в финал. И теперь постараемся добиться максимального результата. Все в наших руках, и все зависит только от нас.
Проходивший параллельно матч в городе Ревда Свердловской области с населением 63 тысячи человек получился драматичным. Ранее местная команда, бронзовый призер Суперлиги 1 в сезоне-2018/19, в Южно-Сахалинске уступила "Востоку-65" совсем немного - 70:73. Естественно болельщики "темповиков" ожидали домашнего реванша с большей разницей в счете. Ревдинцы резво стартовали (24:16 по итогам первой четверти), но затем игра выровнялась. Увеличить свой перевес и оказаться в зоне комфорта у хозяев площадки никак не получалось. На заключительную десятиминутку команды вышли при счете 58:50 в пользу уральцев.
За 2.20 до завершения основного времени встречи воцарилось промежуточное суммарное равенство. Попадание сахалинца Александра Варнакова позволило "Востоку-65" сократить отставание до 69:72. Затем точными дальними бросками обменялись Андрей Иванов и дальневосточник Илья Сыроватко. Судьбу противоборства решил перехват игрока хозяев Виктора Заряжко и его же результативный проход под щит гостей - 78:74. Публика была в полном восторге. У сахалинцев оставалось секунд пять, чтобы изменить ситуацию, но передача из-за боковой линии так и не нашла адресата.
Команда из Самары уже дважды брала Кубок России (2012, 2013), но это были "Красные Крылья", в 2015-м объединившееся с БК "Самара". Что касается "Темп-СУМЗ-УГМК", то клуб дважды выходил в "Финал четырех" Кубка страны, и его лучшим достижением является третье место в 2016 году. Нынешний выход в суперфинал - хороший повод разъяснить мало кому понятное и даже в какой-то степени загадочное название команды. "Темп" - так называется спорткомплекс, который является объектом Среднеуральского медеплавильного завода (СУМЗ), входящего в состав Уральской горно-металлургической компании (УГМК).
Финал состоит из двух матчей: 27 февраля соперники встретятся в Ревде, а 12 марта - в Самаре.