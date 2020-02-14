Штурмовая самоходка: в феврале 1943 года на фронте появились СУ-122

В феврале 1943 года впервые были применены советские самоходно-артиллерийские установки СУ-122. Они участвовали в операции 54-й армии в районе Смердыни в составе 1433-го и 1434-го самоходно-артиллерийских полков на Волховском фронте. Эта машина стала одной из первых разработанных в Советском Союзе САУ, принятых в крупносерийное производство.

Над оснащением Рабоче-крестьянской Красной армии конструкторы работали с 1930-х годов. В числе предложений была и новая бронированная машина, предназначенная для огневой поддержки пехоты и танков на поле боя.

19 октября 1942 года было принято постановление, по которому Уральский завод тяжелого машиностроения обязали срочно разработать бронированную 122-миллиметровую самоходную гаубицу для подавления огневых точек и борьбы с танками противника. Самоходную артиллерийскую установку СУ-122 разработали на базе среднего танка Т-34 и вооружили гаубицей М-30 образца 1938 года.

Конструктор бронетехники Л.И. Горлицкий вспоминал, что все буквально жили в своем КБ. "Чертежи на некоторые узлы и детали делали уже после их готовности, а рабочие в цехах работали по эскизам. Но я не помню, чтобы кто-то жаловался на их качество. Понятно, что у нас не было никакой оснастки и приспособлений, все придумывали на месте, в перспективу. А первый образец делали с большим количеством пригоночных работ", - написал Горлицкий.

Начало заводских испытаний запланировали на 25 ноября, но приступили к ним 30-го. Прототип выполнил пробег в 50 километров и из его орудия сделали 20 выстрелов. Во время испытаний выявили ряд недостатков. Во-первых, крепления досылателя и устройство фиксации орудия в походном положении оказались ненадежными, плохой была и вентиляция боевого отделения, при поворотах ствола "до упора" вправо-влево образовывались щели между защитной маской и броневым корпусом. Были проблемы и с наведением орудия.

Какие-то недостатки сразу исправляли, какие-то требовали серьезной работы. Но уже в начале декабря СУ-122 запустили в серийное производство. В его процессе машина подвергалась многочисленным доработкам, связанным с поспешным тестированием и принятием на вооружение.

СУ-122 предназначалась для поддержки и сопровождения танков. Бронированные машины предвоенного и первого военного периода имели серьезный недостаток - эффективный огонь по противнику могли вести на достаточно коротких расстояниях - от 600 до 900 метров, у них был и ограниченный обзор. Поэтому и нужна была артиллерийская установка с гаубицей более крупных калибров для эффективного подавления боевых точек противника.

Всего изготовили 638 самоходных установок СУ-122. Уже в августе 1943 года им на смену начали поступать САУ СУ-85, которые относились к классу истребителей танков.

Самоходная установка СУ-122 имела следующие характеристики: экипаж - пять человек, вес - 29,6 тонны, длина корпуса - 6,95 метра, ширина - три метра.