Ставки по ипотеке в СЗФО упали до исторического минимума

Как сообщают эксперты Банка России, средневзвешенная ставка по предоставленным в декабре 2019 года жителям СЗФО и Санкт-Петербурга рублевым ипотечным жилищным кредитам достигла минимального значения за последние 10 лет - 8,89 и 8,83 процента годовых соответственно.

На уменьшение процентных ставок (которые падали весь год), уверяют эксперты, оказало снижение ключевой ставки ЦБ РФ. Поэтому можно ожидать и дальнейшее падение ставок - согласно недавним заявлениям главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, в "среднесрочной перспективе возможно уменьшение ставок до 7-8 процентов". Кроме того, обсуждалась и инициатива спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко - снижение ипотечных ставок до 6 процентов для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами.

Всего в декабре 2019 года было выдано на 2,7 процента жилищных кредитов больше, чем годом ранее. Объем выданных средств достиг 45,3 миллиардов рублей. При этом количество кредитов за год упало на 8,6 процентов - до 17,5 тысяч. Основными заемщиками стали жители Петербурга, им выдано 25,2 миллиарда рублей, что 12,2 процента больше декабрьских показателей 2018 года.

В целом жители округа в 2019 году получили 15,2 тысячи жилищных кредитов на общую сумму 366,9 миллиарда рублей. Это на 5,4 процента меньше, чем в 2018 ом. А вот в Петербурге было выдано на 3,5 процента меньше кредитов, чем в 2018 году - 193,4 миллиарда рублей.

Эксперты отмечают, что таким образом спрос на ипотеку по сравнению с рекордным 2018 годом незначительно скорректировался в сторону уменьшения. Тогда годовая динамика достигла 40 процентов. Уменьшение же спроса на ипотеку эксперты объясняют снижением платежеспособности населения. Фактически через год, после всплеска в 2018 году, банкам вновь пришлось сражаться за клиентов.

Средняя же сумма выданного в 2019 году ипотечного кредита в Северной столице достигла 3 миллионов рублей, а в среднем по округу - 2,4 миллиона. Годом ранее эти значения не превышали 2,7 и 2,2 миллиона рублей соответственно.

Интересно, что при несмотря на интерес заемщиков к жилищной ипотеки, объем задолженности жителей СЗФО перед банками на 1 января 2020 года возрос на 19,3 процента по сравнению с началом 2019 года и составил 939,7 миллиарда рублей. Из них на жителей Санкт-Петербурга приходилось 475,1 миллиарда рублей (рост на 25,3 процента). Доля просроченных ипотечных жилищных кредитов в СЗФО составила 0,6, в Санкт-Петербурге - 0,7 процента.