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14.02.2020 17:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Карелии ребенок пострадал при падении в детсаду

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

Прокуратура Прионежского района Карелии провела проверку по факту несчастного случая, который произошел в одном из детских садов: ребенок упал с двухметровой высоты и получил травму. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью детей", сообщили в пресс-службе ведомства.

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Как выяснилось, ЧП произошло в сентябре прошлого года. Ребенок находился в игровой комнате без присмотра. Он залез на шведскую стенку, не удержался и упал. Никаких матов у стенки при этом не было. Воспитанник дошкольного учреждения получил травму.

Прокуратура внесла представления главе администрации Прионежского муниципального района и заведующей детским садом.

Материалы проверки направили в Следственный комитет Карелии.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

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