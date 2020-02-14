В Карелии ребенок пострадал при падении в детсаду

Прокуратура Прионежского района Карелии провела проверку по факту несчастного случая, который произошел в одном из детских садов: ребенок упал с двухметровой высоты и получил травму. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью детей", сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, ЧП произошло в сентябре прошлого года. Ребенок находился в игровой комнате без присмотра. Он залез на шведскую стенку, не удержался и упал. Никаких матов у стенки при этом не было. Воспитанник дошкольного учреждения получил травму.

Прокуратура внесла представления главе администрации Прионежского муниципального района и заведующей детским садом.

Материалы проверки направили в Следственный комитет Карелии.