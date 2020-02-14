В Петербурге пройдут гастроли московского театра "Гоголь-центр"

Новости

Ученый объявил об окончании зимы в столичном регионе 15:10
В Москве возбудили уголовное дело против родителей, избивавших детей 15:08
В Новороссийске инкассаторы похитили из банкоматов 160 тысяч рублей 15:08
В Югре задержали мужчину за попытку провести нефтепровод на дачу 15:06
Чем будет грозить отзыв диагностической карты автомобиля 15:05
В Петербург привезли ранее не выставлявшиеся картины Рерихов 15:04
На Ямале вертолет совершил жесткую посадку 15:00
В Крыму ФСБ изъяла 400 артефактов у украинских "черных копателей" 14:56
Владимир Мединский прочел в Петербурге лекцию об Александре III 14:43
Под Астраханью под лед провалились трое рыбаков 14:42
Анджелина Джоли сыграет невесту Франкенштейна 14:41
Ставки по ипотеке в СЗФО упали до исторического минимума 14:39
Видео: Археологи нашли таинственные письмена возрастом 15 тысяч лет 14:35
Фото: На Урале ракетчики развязали бой с диверсантами 14:35
МИД Японии поднял уровень опасности в отношении Вэньчжоу из-за коронавируса 14:31
Россия договорилась с Беларусью о ценах на газ 14:24
Более 20 кораблей Балтфлота вышли на морской бой 14:18
У китайского студента из Карелии не обнаружили коронавирус 14:14
Мать брошенного у метро в Москве младенца объяснила свой поступок 14:12
Следы исчезнувшей до фараонов цивилизации обнаружили в дельте Нила 14:11
Данные с "Края Света" раскрыли загадку формирования планет 14:10
Что сразу нужно сделать после покупки подержанного автомобиля 14:10
За оборот недвижимости и земли будет отвечать Росреестр 14:06
Близ Иерусалима раскопали 3000-летний храм, противоречащий Библии 14:06
Павильон России на Венецианской биеннале представили в Минкультуры 14:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
14.02.2020 14:14
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге пройдут гастроли московского театра "Гоголь-центр"

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
С 18 по 22 февраля "Гоголь-центр" представит в Северной столице два своих программных спектакля: классические "Маленькие трагедии" по циклу пьес Пушкина и "(М)ученик" по произведению современного немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга. Поставил их режиссер Кирилл Серебренников.
Фото: пресс-служба "Гоголь-центра" Фото: пресс-служба "Гоголь-центра"
Фото: пресс-служба "Гоголь-центра"

Действие "Маленьких трагедий" Серебренников переносит в наши дни, насыщая сложной и метафоричной сценографией. В 2019 году спектакль получил высшую театральную награду "Золотая маска" за лучшую работу режиссера.

Спектакль "(М)ученик" "Седьмой студии" появился в 2014 году. Пьеса "Мученик" легла в основу фильма Серебренникова "Ученик", вышедшего на экраны в 2016 году. Он о месте религии в современном мире, поиске границ дозволенного подростком, проповедующим добродетель, растерянность "взрослых" перед таким вызовом.

Фото: Пресс-служба БДТ им.Г.А.Товстоногова
В БДТ стартовал второй сезон программы современного искусства

Гастроли пройдут на Основной сцене БДТ имени Г.А. Товстоногова.

18-19 февраля - "Маленькие трагедии". В ролях Филипп Авдеев, Никита Кукушкин, Алексей Агранович, Виктория Исакова и другие артисты.

21-22 февраля - "(М)ученик". В ролях Никита Кукушкин, Юлия Ауг, Виктория Исакова, Александр Горчилин и другие.

Режиссер Кирилл Серебренников известен широкому зрителю по работам в кино: "Изображая жертву", "Юрьев день", "Измена", "Ученик", "Лето". С 2012 года возглавляет "Гоголь-центр".

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Россия договорилась с Беларусью о ценах на газ
Песков: Вопрос о выходном для голосования по Конституции проработают
Сбербанк опроверг новую утечку данных своих клиентов
РФ запросила у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Появилось видео отражения ракетного удара по Дамаску
Литература
Литература
"Маленький принц" и "1984" возглавили топ бумажных книг десятилетия
Кино
Кино
Как нашли первую в мире полнометражную документальную ленту, снятую в РФ