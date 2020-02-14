В Петербурге пройдут гастроли московского театра "Гоголь-центр"

Действие "Маленьких трагедий" Серебренников переносит в наши дни, насыщая сложной и метафоричной сценографией. В 2019 году спектакль получил высшую театральную награду "Золотая маска" за лучшую работу режиссера.
Спектакль "(М)ученик" "Седьмой студии" появился в 2014 году. Пьеса "Мученик" легла в основу фильма Серебренникова "Ученик", вышедшего на экраны в 2016 году. Он о месте религии в современном мире, поиске границ дозволенного подростком, проповедующим добродетель, растерянность "взрослых" перед таким вызовом.
Гастроли пройдут на Основной сцене БДТ имени Г.А. Товстоногова.
18-19 февраля - "Маленькие трагедии". В ролях Филипп Авдеев, Никита Кукушкин, Алексей Агранович, Виктория Исакова и другие артисты.
21-22 февраля - "(М)ученик". В ролях Никита Кукушкин, Юлия Ауг, Виктория Исакова, Александр Горчилин и другие.
Режиссер Кирилл Серебренников известен широкому зрителю по работам в кино: "Изображая жертву", "Юрьев день", "Измена", "Ученик", "Лето". С 2012 года возглавляет "Гоголь-центр".