Владимир Мединский прочел в Петербурге лекцию об Александре III

Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, с января нынешнего года занимающий должность помощника президента в сфере государственной политики в исторической и гуманитарной сферах, сегодня выступил с открытой лекцией в Санкт-Петербургском государственном институте культуры. Лекция была приурочена к 175-летию со дня рождения императора Александра III и предназначалась для студентов и преподавателей высших учебных заведений.

- Российское военно-историческое общество работает над сохранением памяти Александра III, - сообщили организаторы мероприятия. - В 2020 году на территории Арсенального каре Большого Гатчинского дворца запланировано открытие памятника Александру III, созданного на основе первых эскизов работы Паоло Трубецкого.

В ходе встречи Владимир Мединский рассказал о личности, культурном и историческом наследии Александра III. Отметим, что в Государственном Русском музее в эти дни проходит масштабная выставка, посвященная личности императора, в народе получившего прозвище "Миротворец".