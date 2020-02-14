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14.02.2020 17:30
Проект: В регионах

Главврачи Астрахани стали ближе к пациентам

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Во всех поликлиниках Астрахани теперь новый формат общения с пациентами: главные врачи проводят личные приемы не только в служебных кабинетах, но и в холлах лечебных учреждений, подойти с вопросом может любой желающий.
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

Идея нововведения принадлежит губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину. Он порекомендовал региональному министру здравоохранения Фёдору Орлову организовать такие приемы граждан.

- Непосредственное, живое общение с людьми позволит главным врачам оперативнее решать проблемы людей, поднять на более качественный уровень работу первичного звена здравоохранения, - считает Игорь Бабушкин.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Как сообщает пресс-служба главы региона, основные вопросы, с которыми астраханцы обращаются к главврачам - это очереди на прием к врачу, проволочки с выпиской льготных лекарств и оформлением документов на медико-социальную экспертизу.

- Мы стараемся все обращения решать в режиме онлайн, - сообщила главврач городской поликлиники № 1 Александра Кузьмина, которая первой из руководителей медучреждений провела открытый прием граждан, - Не у всех наших пациентов есть время записаться и прийти ко мне в ограниченные часы в кабинет. Новая форма работы позволит быть ближе к людям. С учётом замечаний, пожеланий пациентов мы будем перестраивать работу поликлиники.

По словам Александры Кузьминой, дополнительные встречи позволят еще оперативнее решать вопросы, поступающие от пациентов. Например, за 2019-й год количество обращений к ней, как главврачу в приёмные часы возросло в два раза.

С информацией о графике приема главврачами пациентов можно ознакомиться на сайте минздрава региона, - сообщает пресс-служба.

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